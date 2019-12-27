Королевская британская семья почти в полном составе отпраздновала Рождество, не хватало лишь принца Гарри и его жены Меган Маркл

Ранее в сети появилась информация, что герцоги Сассекские на Рождество отправятся в Канаду, где проведут время с матерью Меган. Данную информацию подтвердили в Букингемском дворце.

Точное место прибывания супругов с сыном, Арчи, хранилось в тайне, пишет Daily Mail.

Недавно журналистам таки удалось узнать, где проводят время принц Гарри с супругой и ребенком. Как оказалось семья расположилась на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия.

Чету же пару раз видели во время прогулки по парку Horth Hill Regional Park и на пробежке недалеко от Северного Саанича.

А хозяева одного из заведений рассказали, что к ним обращались охранники Меган и Гарри, чтобы зарезервировать стол. Только рестораты отказались от этого, боясь лишних хлопот с повышенными мерами безопасности.

Напомним, королева Елизавета II обратилась с поздравлениями к своим подданным.

Монархиня назвала уходящий год "ухабистым" и коснулась проблемных для ее семьи тем, при этом выразив надежду.

Пользователи сети предположили, что эти слова являются отсылкой ко множеству скандалов, которые преследовали королевскую семью в 2019 году, начиная от связи принца Эндрю с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и заканчивая враждой Меган Маркл и принца Гарри с британскими таблоидами.

Ранее сообщалось, что жену британского принца Гарри, Меган Маркл, назвали главным трендсеттером 2019 года.

Такой вывод был сделан после изучения поисковых запросов в интернете. Герцогиня Сассекская сильно повлияла на покупательскую активность.

В частности, эксперты, проанализировав данные в интернете, увидели, что после поездки супурги принца Гарри в Южную Африку увеличились запросы на платья-рубашки, а также других нарядов, в которых появлялась герцогиня.

Напомним также, что Кейт Миддлтон решила воспользоваться отсуствием герцогов Сассекских и укрепить свои позиции в королевстве.

Для этого Миддлтон привлекла внимание с помощью детей.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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