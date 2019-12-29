Как известно, ранее Кристина Асмус была фигуранткой громкого киношного скандала - актриса снялась в откровенных сценах и тем самым навлекла на себя гнев в сети

После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реальнрго времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним также, появившееся видео постельных сцен из фильма «Текст» с участием популярной российской актрисы Кристины Асмус стало топ темой для обсуждений. Боле того, в сети разгорелся нешуточный скандал по этому поводу. «Свет» на произошедшее пролила продюсер Ольга Леснова.

Так стало известно, что нашумевшая цена снималась при помощи технических «ухищрений»:

«При съемках откровенных сцен используются специальные накладки на тело, прикрывающие интимные зоны актеров. А после того, как все отсняли фрагменты «закрытого» спецкостюмом тела воссоздаются с помощью компьютерной графики, уточнила продюсер картины:

«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности, остальное - игра актеров».

Ранее сообщалось, что об «обнаженке» актеров предупреждали, сама Кристина Асмус признавалась российским журналистам в том, что ее сценарий не смутил совершенно, но такой опыт – у нее был впервые. Известно также, что актрисе шлют угрозы со словами «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» и тому подобное.

Реакция мужа актрисы комика из Comedy Club Гарика Харламова вполне лояльна – популярный артист отнесся к смелой работе супруги спокойно, а к шуму гневных комментариев в сети и неоднозначной реакции общественности – с присущим ему юмором.

Ранее мы писали о том, что в сеть-интернет слили эротическую сцену с участием известной российской актрисы Кристины Асмус.

На днях на просторах интернета появилось полное видео скандальной постельной сцены с женой знаменитого шоумена Гарика Харламова Кристиной Асмус из фильма под названием «Текст».

Скандальное видео уже успело наделать немало шума своими откровенными и провокационными сценами и пользователи сети сравнили его с порнографией.

«Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже… Сколько заплатили Асмус?» — прокомментировали видео.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.