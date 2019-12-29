Анна Семенович удивила откровенным ярким фото

Российская артистка - обладательница выдающихся женских форм - продемонстрировала тематический новогодний образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Российская певица Анна Семенович показалась на новогодней, своего рода, открытке. Кажется, что на фото артистка полностью раздета и только игривая шапочка на голове, босоножки на ногах и огромный подарок, в качестве предмета, которым Семенович прикрыла свою пышную грудь - это и все из одежды на ней. Так ли это на самом деле? Неизвестно. Возможно, певица просто использовала популярное приложение, где на любое свое обыкновенное фото можно "наложить" праздничную рамку и такого рода "декорации". А возможно, исполнительница действительно сфотографировалась раздетой или в белье. Как минимум, коротенькое платьице телесного цвета на ней могло быть.

Как бы там ни было, соблазнительная "миссис Клаус" очень порадовала поклонников - новогодняя тематика, как и рождественские расцветки - очень к лицу пышногрудой артистке.

Поклонники наперебой сыпят в адрес Анны Семенович комплиментами и в ответ на ее поздравления, также желают певице всего самого наилучшего в наступающем году.

Ранее мы сообщали, Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.

Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.

На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.