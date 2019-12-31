Красотка-жена украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, предстала в деловом, но в тоже время, в откровенном образе

Соответствующее фото супруга артиста опубликовала на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Ирина сделала селфи в зеркало. Девушка позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело. Образ супруга певца дополнила модной крупной цепью на шее.

Красотка закинула волнистые волосы набок и пристально посмотрела в зеркало. Макияж Ирины - с акцентом на глаза.

"Прекрасный 2019! Спасибо тебе за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала супруга артиста.

За день пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Это что-то 🔥🔥🔥", "Ты опасна, это безусловно♥♥♥", "Красотка", "Очень была рада встрече😍", "Благодарю Вас,за то,что делаете 🙏 !!! Успехов во всех начинаниях 🌷🌷🌷", "Вы шикарная женщина 😍😍😍", "Вы такая красивая", "Какие глаза у вас", "Боже вы такая на фотографии и в жизни такая красивая 💗💗💗", "🔥 прям не узнала😍🔥", "Как укладку делаешь? пучок или на стайлер?", - написали пользователи сети.

Напомним, 33-летний украинский певец и танцор Дмитрий Монатик со своей командой не по-детски взбудоражил на съемках новогоднего "Квартала".

Кадрами с выступления поделилась в своем микроблоге в Инстаграм жена Монатика, Ирина, а также снимки выложили на официальной странице певца в соцсети.

Монатик предстал в симпатичном образе: узких темных штанах, белом пиджаке и черной шляпе.

Ранее мы писали, что жена Монатика поделилась новым фото, в котором похвасталась своим интересным нарядом.

Рыжая красотка предстала в ультра черном образе.

Ирина позировала в гольфе, кожаной мини-юбке и кроссовках. Дополняют стильный наряд колготки, которые идеально подчеркнули ножки супруги артиста.

Пышная прическа и сережки-кольца завершили образ Ирины.

"В ночь с четверга на пятницу - все сбывается 🌟♥️🌝", - написала девушка.

Ранее сообщалось, что супруга Монатика поделилась снимком из США.

В кадре красотка позирует посреди улицы, с многочисленными экранами.

Позади Ирины виднелись небоскребы. Девушка улыбалась и выглядела счастливой.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

Как сообщала Politeka, жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."

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