Легендарной российской певице Алле Пугачовой ни в коем случае нельзя выходить на сцену в ее состоянии

Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов во время шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Также он прокомментировал последние выступления Примадонны.

Одно из выступлений Пугачевой состоялось в апреле 2019 года, когда певица решила дать грандиозный сольный концерт в Кремлевском дворце по случаю своего юбилея. Аналогичный концерт Пугачевая дала в Минске в ноябре.

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своей любовью к творчеству Аллы Пугачевой. Но на этот раз он заявил, что певице и вовсе не нужно было выступать.

"Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет права выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии", – отметил Соседов.

Также ранее сообщалось, что Алла Пугачева сильно заболела на фоне новостей о смерти ее близкой подруги Галины Волчек.

Также известно, что внезапную смерть народной артистки Галины Волчек тяжело переносят и дети примадонны, для которых она стала настоящей бабушкой.

Муж примадонны Максим Галкин приоткрыл тайну на похоронах Галины Волчек и рассказал, почему его жена не пришла попрощаться с подругой. По его словам, у нее резко ухудшилось состояние здоровья и Алла Пугачева осталась дома. "У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - добавил муж примадонны.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева оказалась против Ольги Бузовой на "Новогоднем огоньке".

Примадонна обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой не приглашать инстадиву на программу. Как оказалось, Пугачева возмущается откровенному поведению Бузовой.

В обращении народная артистка России сообщила, что Новый год - это семейный праздник и на нем не принято "трясти арбузами".

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.