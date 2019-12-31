Звезда внезапно пришла к нему в гримерку

Российский пародист Александр Песков вспомнил, как началась его карьера в 1980 году

По словам артиста, он в гостях у актера Владимира Никольского изобразил Аллу Пугачеву. Никольский был настолько впечатлен, что сказала Александру - из пародии может выйти отличный номер.

В 1995 году в Ялте Александр Песков встретился с Аллой Пугачевой, пишет Комсомольская правда. Перед выступлением пародиста предупредили, что "она" приехала, но кто именно - не рассказали.

Директор лишь перед выступлением тихонько выдал: "Ну ты уж сделай Пугачеву как-то помягче".

Однако Песков сделал номер, как хотел. После выступления артист открыл шампанское в гримерке. В это время пришла Пугачева. Последняя пришла с огромным букетом и произнесла: "Песков, это тебе!".

Песков опешил, что даже не предложил присесть звезде, проговорив с ней 40 минут стоя.

Пугачева, выходив поинтересовалась, почему ее так мало в номерах. После этого Песков придумал спектакль "Арлекин".

Напомним, стало известно, почему примадонна Алла Пугачева не пришла попрощаться со своей давней подругой Галиной Волчек.

По информации журналистов, Алла Пугачева сильно заболела на фоне новости о смерти ее близкой подруги Галины Волчек.

Также известно, что внезапную смерть народной артистки Галины Волчек тяжело переносят и дети примадонны, для которых она стала настоящей бабушкой.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева засветила оголенные ножки в коротком платье.

Соответствующий снимок появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм.

Не смотря на свой возраст несколько лет подряд Пугачева радует поклонников стильными нарядами, выбирая для выходов в свет молодежные образы с короткими юбками или шортами.

Этот раз не стал исключением.

На новом фото Алла Борисовна позирует в кресле в красном коротком платье, выставив на всеобщее обозрение свои стройные ноги. Артистка в черной шляпке и темных очках игриво улыбается. А свой образ она дополнила черным кардиганом.

«Всеми любимая Алла 😍❤️», - говорится в подписи к фото.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.