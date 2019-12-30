Украинская певица Даша Астафьева в платье с глубоким декольте впечатлила провокационным снимком в своем блоге в Instagram

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева привыкла кружить головы поклонникам. Украинская певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами.

При этом в жизни красавица предпочитает носить удобную одежду, а также совершенно не стесняясь показывает лицо без макияжа. В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото на котором певица позировала в экстравагантном образе.

Так, Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье. Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий. Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятно милые кадры.

В этот раз Даша представила свое позитивное селфи, позируя с легким макияжем на лице и улыбкой. На следующих фото артистка представила своих любимых питомцев – песика Чичико и девочку Луну той же породы.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.