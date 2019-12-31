Этот год стал особо счастливым для некоторых звезд, ведь они стали родителями

Пополнение в этом году случилось у украинских и зарубежных знаменитостей. Давайте вспомним, кто же стал счастливым родителем в 2019 году, пишет Рoliteka.net.

Итак, певец Сергей Бабкин и его жена в третий раз стали папой и мамой. У них родился сын - Елисей.

Еще одной украинской звездой, которая познала материнство уже во второй раз в этом году была бывшая солистка "Виа Гры" Санта Димопулос. Певица родила своему супругу, бизнесмену - Игорю Кучеренко.

Также родителем стала актриса, известная по роли в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная. Она долго скрывала беременность от мужа Евгения Третьяка.

В феврале стала мамой сценаристка и режиссер Оксана Байрак. Подробности о том, как протекала беременности, звезда скрывает.

Украинский психолог Наталья Холоденко родила дочь в начале марта. Она назвала девочку — Вивьен.

Гимнастка Лилия Подкопаева стала мамой, родив от бизнесмена Игоря Дубинского. Это первый общий ребенок пары.

В конце этого года родила заслуженная артистка Украины, Наталка Карпа. Женщина стала мамой впервые в 38 лет.

Зарубежные звезды также стали родителями.

Самым ярким событием в мире, конечно, же стало рождение первенца у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Также жена актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, родила ему дочь.

47-летний певец Рики Мартин и 35-летний Джван Йосеф завели четвертого ребенка, как и пара Ким Кардашьян и Канье Уэст.

Кроме того, счастливыми родителями стали Ричард Гир и Алехандра Сильва, Кира Найтли и Джеймс Райтон и другие звезды.

В России рэпер Тимати и его возлюбленная, Анастасия Решетова, стали родителями. Пятого ребенка родила актриса Мария Порошина.

К слову, актер Константин Хабенский в третий раз стал отцом.

Певец Сергей Лазарев также стал отцом во второй раз. Девочку ему выносила суррогатная мать.

Напомним, жена украинского певца Сергея Бабкина, актриса Снежана, опубликовала пикантное фото в своем Инстаграм.

На снимке девушка предстала обнаженной. К тому же на фото Снежана находилась в интересном положении - беременности.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, беременная жена Бабкина взбудоражила сеть откровенной фотосессией.

Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.