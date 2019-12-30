Телеведущая разместила фото со своей дочерью

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на отдых в Абу-Даби (ОАЭ)

Звезда опубликовала несколько фото с места, пишет Рoliteka.net.

На снимках, кроме самой Ольги, запечатлена ее дочь Злата. Судя по геолокации фото были сделаны в местном лувре.

На одном из кадров Фреймут позирует в брюках, демонстрируя длинные стройные ножки. Также на Ольге блуза с глубоким декольте. Завершают ее образ различные аксессуары и красивые босоножки. Выглядит теледива роскошно, а ж взгляд не отвести.

Почти за час пост Фреймут получил более 2000 лайков и лишь несколько комментариев.

"Вы очень красивая", "Вы очень очаровательная и без макияжа", "Аааа, какая красота", - написали пользователи сети.

Напомним, на других фото в ОАЭ Ольга Фреймут резвится со своими детьми, в частности - показала младшего сына и супруга, но, правда, со спины.

На отдыхе малыш поиграл в снежки, но, естественно, из снега искусственного, а со старшей дочерью Златой Ольга каталась на мега-популярных американских горках.

Поклонники отметили, что Ольга выглядит счастливой, но исхудавшей, и ей не мешало бы немного поправиться.

Ранее мы писали, что ведуча предстала в красивом платье, с аккуратной прической и в ярком макияже.

Позади звезды "декорациями" служат величественные небоскребы. Кажется, что Ольга специально подобрала такую одежду - она будто сливается со зданиями позади. Впрочем, в подтверждение таких мыслей указывает и выражение лица звезды. Оно будто каменное.

Напомним также, что Фреймут пополнила ряды отдыхающих звезд и поспешила поделиться со своими поклонниками приятным моментом.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая попозировала в белоснежной одежде в обнимку со своим супругом Владимиром Локотко на фоне красивого морского пейзажа.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут разместила фото, на котором предстала в 12-летнем возрасте.

37-летняя звезда показала снимок в разделе сториз в микроблоге Инстаграм.

На нем будущая звезда запечатлена с короткой стрижкой, в бусах и в вышиванке. Вид у Оли серьезный.

"Мне 12", - подписала кадр телеведущая.

Напомним, Фреймут угодила в громкий скандал из-за «косячка» в эфире на ТВ: «Это шлак и дно».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов.

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.