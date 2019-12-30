Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на отдых в Абу-Даби (ОАЭ)
Звезда опубликовала несколько фото с места, пишет Рoliteka.net.
На снимках, кроме самой Ольги, запечатлена ее дочь Злата. Судя по геолокации фото были сделаны в местном лувре.
На одном из кадров Фреймут позирует в брюках, демонстрируя длинные стройные ножки. Также на Ольге блуза с глубоким декольте. Завершают ее образ различные аксессуары и красивые босоножки. Выглядит теледива роскошно, а ж взгляд не отвести.
Знаменитости, которые заболели анорексией: "кости в открытых платьях", страшные фото
Мокрая MARUV соблазнила видом сразу после душа: "Так вот что скрывается под латексом"
Мама Сердючки поразила внешностью в обычной жизни, личное фото: "Мать моя женщина"
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
Почти за час пост Фреймут получил более 2000 лайков и лишь несколько комментариев.
"Вы очень красивая", "Вы очень очаровательная и без макияжа", "Аааа, какая красота", - написали пользователи сети.
Напомним, на других фото в ОАЭ Ольга Фреймут резвится со своими детьми, в частности - показала младшего сына и супруга, но, правда, со спины.
На отдыхе малыш поиграл в снежки, но, естественно, из снега искусственного, а со старшей дочерью Златой Ольга каталась на мега-популярных американских горках.
Поклонники отметили, что Ольга выглядит счастливой, но исхудавшей, и ей не мешало бы немного поправиться.
Ранее мы писали, что ведуча предстала в красивом платье, с аккуратной прической и в ярком макияже.
Позади звезды "декорациями" служат величественные небоскребы. Кажется, что Ольга специально подобрала такую одежду - она будто сливается со зданиями позади. Впрочем, в подтверждение таких мыслей указывает и выражение лица звезды. Оно будто каменное.
Напомним также, что Фреймут пополнила ряды отдыхающих звезд и поспешила поделиться со своими поклонниками приятным моментом.
Так, на своей instagram-страничке телеведущая попозировала в белоснежной одежде в обнимку со своим супругом Владимиром Локотко на фоне красивого морского пейзажа.
Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут разместила фото, на котором предстала в 12-летнем возрасте.
37-летняя звезда показала снимок в разделе сториз в микроблоге Инстаграм.
На нем будущая звезда запечатлена с короткой стрижкой, в бусах и в вышиванке. Вид у Оли серьезный.
"Мне 12", - подписала кадр телеведущая.
Напомним, Фреймут угодила в громкий скандал из-за «косячка» в эфире на ТВ: «Это шлак и дно».
А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов.
Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.