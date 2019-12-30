Украинский певец Виктор Павлик, рассказал, когда узаконит свои отношения с новой возлюбленной 25-летней Екатериной

Об этом артист поведал в эфире телепередачи «Светская жизнь», пишет Politeka.net

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", - говорит певец.

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра", - продолжает артист.

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

Певец раскрыл интересную деталь, что ему когда-то нагадали пять браков.

«Но мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков. Ну и еще Катя захочет детей", - заключил артист.

Напомним, ранее Виктор Павлик признался в многочисленных изменах. Украинский певец Виктор Павлик признался, что неоднократно изменял своей бывшей жене Ларисе. Об этом певец рассказал в интервью «Життя відомих людей»:

«Катя была не первой!», — сказал артист и пояснил, что до встречи своей новой избранницы, 25-летней Екатерины Репяховой, у него еще были интрижки. Певец сказал, что это, в основном, были служебные романы:

«Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в более легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка».

Бывшая супруга знаменитости на факт появления в его жизни 25-летней Екатерины Репяховой прореагировала спокойно. По словам девушки, жена Виктора Павлика «не боролась за него».

Также мы рассказывали, что бывшая жена Виктора Павлика впервые прокомментировала измены своего мужа и рассказала о его любовницах, которых, по ее словам, было не мало. «Я так устала от его приключений — до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, концертный администратор. До этого — 18-летняя стюардесса … я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что может измениться, что больше не будет!», — заявила Лариса.

Напомним, Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы

Как сообщала Politeka, молодая невеста Виктора Павлика набросилась на украинцев

Также Politeka писала, что молодая невеста Виктора Павлика засветила лишнее в одном полотенце