Артистка из студии «Квартал 95» Элина Мбани поразила откровенным танцем прямо на камеру

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась у себя в Instagram.

«Хорео», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах девушка устраивает «грязные танцы» просто на камеру, демонстрируя всем свои элегантные изгибы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотка», «крутая», «воображуля», «умничка», «великолепно», «изумительная», «какая сексуальная, просто до умопомрачения», - пишут они.

Как сообщалось ранее, артистка студии "Квартал 95" Элина Мбани опубликовала свежие фото в своем Инстаграм. Актриса предстала с ярким макияжем желто-оранжевого цвета, которым нельзя налюбоваться. Элину сняли крупным планом, поэтому не было видно, что на ней надето, выглядывала лишь частичка черного наряда.

Образ знойной красотки завершали кольца и аккуратная прическа.

За два часа пост звезды "Квартала 95" собрал почти 200 лайков и парочку комментариев.

"Красивенькая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что некоторое время назад Мбани показала, как она красуется у зеркала.

На типичных селфи экзотическая для украинских просторов красавица-артистка выглядит прекрасно – ее огромные глаза буквально сияют, не последнюю роль в восторженных откликах ее фанатов сыграла майка на тоненьких бретелях. На артистке повседневная одежда с небольшим горизонтальным декольте – смотрелась стильно.

Фанаты восторгались красотой звезды.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

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