Певица имеет многотысячную армию поклонников и именно ее пикантные фото, всегда привлекали внимание фанов

Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в вся в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки. На фото певица красуется в кружевном бра, видна ее упругая, и судя по увиденному - натуральная грудь и частично - подтянутый живот.

Артистка на фото смеется и морщит при этом нос.

На другом опубликованном фан-клубом артистки фото, Molly красуется в темной майке, при этом "сверкнув" своей объемной грудью. Но, в противовес фото в белом, здесь Серябкина на снимке загадочно-расстроена.

Напомним, экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.

На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".

Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.

Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.

Поклонники довольны и пишут, что Ольга "одна из самых горячих звезд".

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.