Дочь Оли Поляковой Мария показала откровенные предпраздничные кадры

Дочь Оли Поляковой Маша показала пару сдержанных, но в то же время, эффектных снимков в сети, а также потанцевала у новогодней елки. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram девочки.

Новое фото пришлось по вкусу многим сверстникам Маши Поляковой. Вся в черном, а также штанах на подвязке из декоративных цепей и с распущенными волосами - Маша Полякова выглядела прекрасно. Стоит отметить, что юная звезда сети умело позирует перед камерами - поклонники пишут, что девочка очень похожа на свою звездную мать - украинскую исполнительницу Олю Полякову. При чем похожа, во всех смыслах этого слова - и внешне, и в позитивной манере поведения, умении зажигать публику.

Кроме фото, Маша Полякова широко улыбалась на опубликованном ею видео - деушка станцевала, припевая и очень тем самым порадовала своих поклонников.

Напомним также, ранее Ольга Полякова сделала неожиданное признание в эфире десятого сезона вокального шоу «Х-фактор».

Судья шоу, певица Ольга Полякова расплакалась на глазах у изумленной публики прямо на эфире. Невероятно, но факт – на сцену вышла 47-летняя Людмила Базелюк, женщина исполнила песню Александра Пономарева «Доня». Все бы ничего, и, казалось бы, пришла очередная участница, но оказалось, что женщина самой Ольге Поляковой не является чужим человеком:

«Я вынуждена сказать ей спасибо, потому что благодаря ей я смогла построить карьеру певицы», — произнесла Ольга Полякова.

Так стало известно, что на протяжении 15 лет Людмила Базелюк работает в семье артистки – она няня ее детей. Свое выступление участница посвятила своему ребенку:

«Я хочу попросить прощения у своей дочери, потому что не была рядом, когда была нужна ей», — сказала Людмила Базелюк своим перед выступлением. От судей женщина получила три «да» и, соответственно, пропуск в следующий тур шоу. Так Ольга Полякова не смогла сдержать слез, и буквально расплакалась увидев и услышав исполнительницу, во время выступления певицы все в зрительном зале очень растрогались.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.