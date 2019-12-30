Кристина Асмус была фигуранткой громкого киношного скандала, спустя время - артистка попала в больницу...

Российская актриса Кристина Асмус ранее снялась в откровенных сценах в одном из кино-проектов, спустя какое-то время после скандала из-за съемок - артистка угодила в больницу, а после - появилась на публике в шокирующем виде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы. Так на новых опубликованных кадрах, Асмус вместе со своим звездным супругом - комиком Гариком Харламовым - участвовали в промо к новому фильму артиста. Кристина предстала на фото и после, видео, в пачке балерины - из-под пачки виднелось нижнее белье артистки, и с просто до основания портящим ее лицо макияжем - артистке "прилепили" огромный, будто сломанный, нос, под глазами нарисовали устрашающие черные круги.

Гарик вышел в образе "мужичка из 70-х" - не пойми хиппи ли он, или кто - в любом случае, его разрез на рубахе до пупка и демонстрация волосатой груди и даже живота - публику просто шокировала.

Безусловно, кому-то, как это и задумывалось артистами, образы показались смешными, как и фильм Гарика, кому-то - совершенно нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним также, появившееся видео постельных сцен из фильма «Текст» с участием популярной российской актрисы Кристины Асмус стало топ темой для обсуждений. Боле того, в сети разгорелся нешуточный скандал по этому поводу. «Свет» на произошедшее пролила продюсер Ольга Леснова.

Так стало известно, что нашумевшая цена снималась при помощи технических «ухищрений»:

«При съемках откровенных сцен используются специальные накладки на тело, прикрывающие интимные зоны актеров. А после того, как все отсняли фрагменты «закрытого» спецкостюмом тела воссоздаются с помощью компьютерной графики, уточнила продюсер картины:

«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности, остальное - игра актеров».

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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