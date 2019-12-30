Известная российская певица Наташа Королева пококетничала на камеру, обнажая плечи

Наташа Королева при всем при этом, даже немного сверкнула грудью, сообщает Politeka.net.

Звезда российской эстрады рассказала в видео, что готовится к Новому году - она прихорашивается якобы перед зеркалом, постоянно то приспуская, то снова приподнимая на себе непонятную вещь, простынь или какую-то ткань.

Многие из подписчиков отметили яркий, даже несколько вызывающий макияж Наташи, ее оригинальную прическу и позитивное настроение:

"Скоро придет Новый год, всем подарки принесет, а может - и не принесет... мечтать не вредно ...В любом случае, всех с Наступающим!", - подписала Наташа Королева опубликованное видео.

Ранее мы сообщали, Королева удивила выходкой, когда взяла в рот толстый канат, позируя перед объективами. Она поделилась кадрами в соцсети. Вместе с подругами артистка перетягивала красный канатик, но в какой-то момент что-то пошло не так, и Наташа без зазрения совести засунула его в рот. Конечно, забавно вышло, но опять же не все поклонники по достоинству оценили ее вульгарный поступок.

"Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее, а в этом возрасте все уже неприлично выдергиваться...", «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - писали в комментариях.

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