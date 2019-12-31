Примадонна Алла Пугачева вправе сама решать, когда ей уходить со сцены

Об этом пишет Дни.

В частности, продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за примадонну, которой досталось от музыкального критика Сергея Соседова.

Иосиф Пригожин уверен, что у певцов нет возраста, а слова музыкального критика Сергея Соседова о неуместности концертов пожилых российских звезд его вообще ошарашили.

С музыкальным критиком согласился и певец Прохор Шаляпин, который порекомендовал "опытным музыкантам" уступить место более молодым исполнителям.

"Артист — человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – уверенно заявил продюсер и добавил, что звезды вправе сами решать, когда им нужно завершать музыкальную карьеру.

Он также заявил, что не может понять тех людей, которые пытаются обесценить настоящих звезд.

Ранее мы сообщали о том, что критик Сергей Соседов оскандалился из-за слов об Алле Пугачевой. Эксперт известен своей любовью к творчеству Аллы Пугачевой. Но на этот раз он заявил, что певице и вовсе не нужно было выступать на последних концертах в 2019 году.

"Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет права выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии", – отметил Соседов.

Мы также ранее рассказывали о том, что у примадонны начались проблемы со здоровьем после внезапной кончины ее подруги Галины Волчек.

Муж примадонны Максим Галкин приоткрыл тайну на похоронах Галины Волчек и рассказал, почему его жена не пришла попрощаться с подругой.

По его словам, у нее резко ухудшилось состояние здоровья и Алла Пугачева осталась дома.

"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - добавил муж примадонны

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.