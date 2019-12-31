Критика в адрес примадонны Аллы Пугачевой абсолютно необоснована

Подобное мнение озвучил концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров, передает КП.

Лавров решил отреагировать на скандальное заявление критика Сергея Соседова, который утверждает, что Алле Пугачевой якобы пора уходить со сцены.

Концертный директор Софии Ротару напомнил, что в цивилизованных странах людей, которые создавали музыкальную историю, любят и чтят.

И в качестве примера он рассказал об Эннио Морриконе, которому стукнул 91 год.

"Я был на его концерте. Он тоже с трудом ходит, но об этом даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь Аллу Пугачеву, понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На ее песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили, влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это то же самое, что Ленина из Мавзолея вынести", – озвучил свою точку зрения Сергей Лавров.

Концертный директор также напомнил Сергею Соседову о том, что София Ротару и Алла Пугачева - символы целой эпохи, чьи песни любят разные поколения людей.

Ранее мы сообщали о том, что критик Сергей Соседов оскандалился из-за слов об Алле Пугачевой. Эксперт известен своей любовью к творчеству Аллы Пугачевой. Но на этот раз он заявил, что певице и вовсе не нужно было выступать на последних концертах в 2019 году.

"Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет права выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии", – отметил Соседов.

Продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за примадонну, которой досталось от музыкального критика Сергея Соседова. Он уверен, что певцов нет возраста, а слова музыкального критика Сергея Соседова о неуместности концертов пожилых российских звезд его вообще ошарашили.

"Артист — человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – уверенно заявил продюсер и добавил, что звезды вправе сами решать, когда им нужно завершать музыкальную карьеру.

Он также заявил, что не может понять тех людей, которые пытаются обесценить настоящих звезд.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

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