Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила оригинально попрощаться с уходящим годом, удивив при этом необычным кадром.

На фото Каминская показала себя без макияжа и в естественном виде, при этом на лице Славы заметны патчи против припухлости.

«Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить , что жизнь наша может быть яркой и вне сети . Откровенно говоря меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз. «Ожидание / реальность» Читаешь , все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать.

А по сути, все так , как у всех , только с налетом эгоцентризма. И армии «ёжиков в тумане» это превозносят и подпитывают «реальность» в сети ! Желание «казаться» но не «быть» прежде всего. Вопрос 🤦🏽‍♀️ ради чего это все ? Вас похвалят в сети ))) в ж...пу поцелуют , но ваша ли это ж...па ?», – подметила Каминская под новым постом.

Пользователи Инстаграм ожидаемо в стороне не остались и также написали множество комментариев.

Также в разделе Стори артистка показала новый стильный образ. Её длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж. Артистка решила примерить на себя новій концертній образ - полупрозрачное платье нежно-бирюзового оттенка.

В Инстаграм певица также представила фото до концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, показав, как прохожие ее коллеги целуют в лоб.

Примечательно, что для пущего эффекта Каминская показала снимки до макияжа. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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