Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на улице, пишет Politeka.
Состояние Пугачевой резко ухудшилось, эксперт раскрыл детали: "Уже еле дышит"
Бесстыжая Каменских залезла на стол и сверкнула прелестями в латексе: "Как дикая пантера"
Экс-любовник Заворотнюк раскрыл дикую правду: "Метелил, как щенка"
Бесстыжая Волочкова разделась в танцевальном зале, оценили не все: "Какая большущая, костлявая..."
В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит предновогодние дни во время отдыха.
Так, Леся представила серию кадров с подругой, с которой развлекалась ночью. При этом Леся также в шутку похвасталась не совсем удачным образом на Новый год. Яркий макияж, спортивный костюм и надетая поверх ветровка производит довольно неоднозначное впечатление.
Сама Никитюк также показала неприличный жест на камеру, посвятив это хейтерам.
Отметим, поскольку кадры представлены в разделе Стори, поклонники прокомментировать пост не смогли.
До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.
На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.
Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом