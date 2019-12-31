Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк придумала, как еще больше улучшить своим фанатам новогоднее настроение

32-летняя звезда экрана потешила подписчиков видео, на котором она готовит оливье к новогоднему столу, передает Politeka.

Она опубликовала записи своих кулинарных бдений на страничке в Instagram.

На кадрах Леся в белой футболке, черных брюках и темных очках угрожающе размахивает ножом и колбасой для салата в кадре под песню Billie Eilish Bad guy.

На второй записи она режет колбасу, а на третьей – сыпет в миску с ингридиентами зеленый горошек в режиме замедленной съемки.

«Оливье от Леси Нусретовны. Happy New Year 2020», – подписала публикацию Никитюк.

Только за первый час после появления видео собрало почти 60 тысяч лайков, а поклонники в восторге от чувства юмора своего кумира.

«Это крейзи Оливье», «Ну Леся приколистка», «Осторожно, на горошке не упади», «Хочу такой салат от Леси», «Леся екей повар хулиганский», «На мастер класс можно записаться», – пишут в комментариях.

Ранее Леся рассказала поклонникам, что уже нарядила елку. В этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».