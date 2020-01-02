Голливудские звезды, Анджелина Джоли и Брэд Питт, уже разошлись после долгих лет совместной жизни, однако продолжают ходить слухи о начале их романа

Известно, что актеры влюбились друг в друга на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Телохранитель актрисы Марк Бехар рассказал, что оба начали флиртовать, как школьники. Охранник был удивлен, что оба позже создали семью.

Недавно в сети всплыла информация, что Анджелина Джоли "в открытую" соблазняла Брэда Питта.

По словам источника одного из зарубежных изданий, актриса для заполучения артиста тайно сняла нижнее белье во время любовной сцены. Таким образом, артистка была полностью обнаженной в постели.

Стоит отметить, что на момент съемок актер был женат на артистке Дженнифер Энистон. Пара распалась после того, как Джен узнала об измене Брэда.

Джоли же отрицает слухи о том, что пыталась отбить Питта.

Напомним, Анджелина Джоли, красотой которой восхищаются миллионы, рассказала о своих комплексах. Как оказалось, знаменитость всю жизнь борется с низкой самооценкой.

По словам артистки, она считает себя странной, а иногда даже смешной.

С низкой самооценкой Джоли помогают справляться дети, которые заставляют чувствовать себя лучшей.

Анджелина поделилась с журналистами - когда она возвращается домой, дети ее обнимают и в этот момент она чувствует себя особенной.

Ранее сообщалось, что после скандального развода с Брэдом Питтом знаменитая голливудская актриса долгое время была одна, а недавно источники в ее окружении рассказали изданию Woman`s Day, что она и вовсе отказалась от отношений с мужчинами.

При этом появилась информация о том, что Джоли встречается со своей 32-летней коллегой по цеху – актрисой Эван Рейчел Вуд.

Напомним также, что мать Брэда Питта высказалась о бывшей жене сына Анджелине Джоли.

По словам 79-летней Этты Питт, экс-супруга Брэда ограничивает общение детей с ним.

Когда Джоли и Питт развелись, то первая отомстила родителям бывшего супруга. Звезда ограничила возможность шестерых детей встречаться с ними.

Этта не выдержала и сообщила, что Джоли настраивает чад против отца.

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