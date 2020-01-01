49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж российской певицы Наташи Королевой, показал, как делает зарядку в костюме Деда Мороза

Как передает Politeka.net, артист поделился видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, любит эпатировать публику и, естественно, просто приседать со штангой - для него было бы слишком обыденно. Поэтому звезда решил сделать это в костюме сказочного новогоднего персонажа, надетом на практически голое тело, не считая, конечно, трусов.

"Всем привет, я - 2020-й, собираюсь идти по планете крупными уверенными шагами. И чтобы это сделать нужно иметь сильные ноги. Итак, новогодний присед...", - говорит в кадре артист, а затем бесцеремонно задрал "халат" и показал не только мышцы на ногах.

"Физкультприветствие от Деда Мороза!😁😃", - подписал ролик Тарзан.

Комментирующие не смогли сдержать своего восторга, правда, некоторые отметили, что Глушко уже "староват" для таких трюков.

"Вау, так ждала момента, когда халат распахнется 😂👍" - "да он уже старенький ни че там интересного 😂"

"Какие там ноги!! Я только на то, что труселя обтягивают уставилась🤣"

"Сергей, вы гардину от шторы поднимаете?)"

"Классный дедушка такой😂🎄🎅🏻С Наступающим Сергей❄️❄️❄️Всех благ вам и вашей замечательной семье🍾🍾🍾"

"Вы шорты одевайте, чтоб не глазели куда не надо. Вы же ноги показываете."

"Красава🔥👍с похмелюги небось😂"

Ранее мы сообщали, Сергей Глушко "пошалил" с молодой красавицей, пока Наташа не видела. Так, Тарзан показал в своем инстаграм ролик-анонс интервью на радио. В студию он заявился в полуголом виде, подошел сзади к ведущей и обнял ее за плечи. Девушка не смогла скрыть смущения.

"⭐️ Гость программы "Ближе к звездам" актер, певец, танцор, спортсмен и артист широкого профиля - как он сам себя называет - Сергей Глушко. О том, почему Тарзан не захотел продолжать карьеру военного? Какие жизненные установки помогают ему быть в прекрасной физической и духовной форме? И почему Сергей Глушко считает, что стриптиз - это не раздевание?", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.