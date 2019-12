View this post on Instagram

Repost @radio1.news by @media.repost: ⭐️ Гость программы "Ближе к звездам" актер, певец, танцор, спортсмен и артист широкого профиля - как он сам себя называет - Сергей Глушко. О том, почему Тарзан не захотел продолжать карьеру военного? Какие жизненные установки помогают ему быть в прекрасной физической и духовной форме? И почему Сергей Глушко считает, что стриптиз - это не раздевание? - Все подробности в эксклюзивном интервью на нашем сайте: radio1.news #радио1 #сергейглушко #ближекзвездам #тарзан