49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, любит эпатировать публику различными выходками

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артист, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, поделился роликом-анонсом (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Оказывается, 27 декабря он будет давать интервью в эфире одной из радиостанций России в программе "Ближе к звездам". Для того, чтобы "подстегнуть" поклонников, Тарзан появился рядом с молоденькой и хорошенькой ведущей в полуголом виде, явно довольный своей выходкой. Девушка сначала засмущалась при виде мощных мышц артиста. Глушко стал сзади нее и нежно обнял за плечи.

"⭐️ Гость программы "Ближе к звездам" актер, певец, танцор, спортсмен и артист широкого профиля - как он сам себя называет - Сергей Глушко. О том, почему Тарзан не захотел продолжать карьеру военного? Какие жизненные установки помогают ему быть в прекрасной физической и духовной форме? И почему Сергей Глушко считает, что стриптиз - это не раздевание?", - говорится в подписи к видео.

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, как Сергей Глушко зажег сразу с четырьмя девушками-музыкантами. Комментирующие сразу же окрестили его "шалуном".

"Прекрасная музыка из прекрасных рук #тарзан #тарзаншоу", - подписал он ролик.

Также мы рассказывали, что Тарзан устроил жаркие танцы с другими парнями и девушками, прикрывшись только простыней. Кадры "вакханалии" облетели сеть.

В комментариях пользователи сети посочувствовали Наташи Королевой, предположив, что ей такое не очень приятно будет смотреть. Однако многие оказались в восторге от вечериники, отметив, что Тарзан-красавец и это не смотря на возраст.

«Ох бедная Наташа, я б от ревности взорвалась 😁👍», «Ёмаё, так он же голый голисенький! Ужасть!! 😉а я то дурочка думала, что они хоть у стрингах пляшуть под этими тряпочками😄», - пишут в сети.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась: «отвратное зрелище».