Дочь украинской знаменитости показала, как проводит время на отдыхе

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, опубликовала новое красивое фото

На снимке 13-летняя девочка-подросток позирует, демонстрируя свои стройные ножки, пишет Рoliteka.net.

Девушка была в мини-юбке и футболке в Лувре Абу-Даби. Такое чувство, что дочь Фреймут слишком быстро повзрослела.

"Поделись со мной своей самой большой мечтой... 🤖🤖🏼 и убедись, что ты помогаешь мне, следуя @passionfightersla, мы оооочень готовы к 2020 году😻❤️ @louvreabudhabi в моем сердце", - написала Злата.

За несколько дней пост девушки собрал более 1000 лайков и много комментриев.

"Wooow ❤️ну что за красотка !", "😻 красотка", "🔥🔥🔥🔥 Айййййй", "Златочка,шо ж ты со мной делаешь😂😍❤️❤️❤️❤️", "Красивая", "Ноги страшшные", - написали пользователи сети.

Напомним, украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась с детьми на отдых в Абу-Даби (ОАЭ).

Звезда опубликовала несколько фото с места.

На снимках, кроме самой Ольги, запечатлена ее дочь Злата. Судя по геолокации фото были сделаны в местном лувре.

На одном из кадров Фреймут позирует в брюках, демонстрируя длинные стройные ножки. Также на Ольге блуза с глубоким декольте. Завершают ее образ различные аксессуары и красивые босоножки. Выглядит теледива роскошно, аж взгляд не отвести.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут опубликовала новые фото с отдыха.

Украинская знаменитость полетела отдыхать в канун Нового года в ОАЭ.

Так, на новых опубликованных фото Ольга Фреймут резвится со своими детьми, в частности - показала младшего сына и супруга, но, правда, со спины.

На отдыхе малыш поиграл в снежки, но, естественно, из снега искусственного, а со старшей дочерью Златой Ольга каталась на мега-популярных американских горках.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут похвасталась отдыхом на заграничном курорте.

Известная украинская ведущая также пополнила ряды отдыхающих звезд и поспешила поделиться со своими поклонниками приятным моментом.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут попозировала в белоснежной одежде в обнимку со своим супругом Владимиром Локотко на фоне красивого морского пейзажа.

Напомним, Фреймут восхитила полуголым фото с пляжа и похвасталась фигурой

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов

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