Супруга внука Аллы Пугачевой, Алена Преснякова, опубликовала новое фото с мужем

На снимке молодая красивая пара предстала в праздничных образах, пишет Рoliteka.net.

Так, Алена надела красное платье с глубоким декольте. Ее образ дополнили красивые и необычные сережки, атакже лекгкий макияж со стрелками на глазах. Девушка позировала ярко улыбаясь. При этом супруг Алены, Никита, находился позади нее и обнимал любимую за талию.

Парня сфотографировали как раз в тот момент, когда он прикрыл глаза.

Также в это время на пару падает серпантин.

"С НОВЫМ ГОДОМ, РЕБЯТА #2020", - написала Преснякова.

За несколько часов пост Алены собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Очень красивые", "С Новым Годом. Волшебные", "С Новым Годом!", "С Новым 2020 годом, с Новым счастьем!🎉🎊🍭🌲🎅❄☃️💕", "С Новым годом!", "С Новым годом вас с Никитой! Пусть счастье поселится в вашем доме и никогда не покидает вас", "Алёна Никита С НОВЫМ ГОДОМ ВАС СЧАСТЬЯ ВАМ И БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ! 👍💋❤️🎄", "Очень красиво!!!🎅🎉🎉🎉🎉🎉", "Счастья, здоровья, любви!!! 🔥🔥🔥", "Красивая пара, счастья вам ребята и любви ❤️Любуюсь вами😍", "Леди в красном!", "С новым годом!!Вы очень красивая пара❤️🌺", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена внука Аллы Пугачевой снялась в праздничном фотосэте.

Так, на новом опубликованном студийном снимке модель предстала перед камерами во всей красе – стильном, вероятно, платье в пайетках с V-образным вырезом.

Поклонники предновогодний образ артистки оценили очень высоко и написали в комментариях, что Никите с такой красавицей, как Алена очень повезло.

Ранее мы писали, что на одном из недавних фото невестки Пугачевой она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Напомним, что молодая невестка Пугачевой удивила глубиной декольте, яркий кадр: «мужу повезло»

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