Жена внука Аллы Пугачевой снялась в праздничном фотосэте
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram жены Никиты Преснякова.
Так на новом опубликованном студийном снимке модель предстала перед камерами во всей красе – стильном, вероятно, платье в паетках с V-образным вырезом.
Поклонники предновогодний образ артистки оценили очень высоко и написали в комментариях, что Никите с такой красавицей, как Алена очень повезло.
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Так на профессиональном снимке Алена Краснова запечатлена в ярком платье, ее волосы подобраны вверх, на лице девушки присутствует яркий макияж, также на ней присутствовали объемные серьги.
Девушка решила следовать модным тенденциям и надела сверкающее, но не обремененное лишними деталями платье и сфотографировалась на фоне новогодней пышной елки.
Ранее на новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».
Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.
Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.
Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.
Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.
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