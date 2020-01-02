Супруга знаменитости показала, где сейчас оба находятся

Супруга известного украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала новое фото с мужем

На снимке пара позирует на фоне гор и елок, пишет Рoliteka.net. Красотка предстала в зеленой дутой куртке и без шапки. Ее волнистые волосы развеял ветер. Ирина ярко улыбалась и смотрела в камеру.

Тем временем Монатик держал камеру, чтобы сделать кадры с женой. Для выхода певец выбрал шапку и черную дутую куртку.

Оба выглядели свежо и счастливо.

"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким ❄️⛄️♥️♥️", - написала Ирина.

Геолокация указывает, что семья находится в Куршавеле - это горнолыжный курорт во французских Альпах.

Только за 20 минут пост жены артиста собрал более 2000 лайков и много комментариев. В основном, люди поздравляли чету с праздником.

"С Новым Годом Вас!!! 2020 🥂 ❤️", "Вы лучшие ❤️", "Радости жизни здоровья 💖🙏", "С новым годом вас", "С новым годом 🐀 🎄 🎁", "С Новым годом Вас!🐁🎄❄️", "Очень красивые", "С Новым годом! Пусть 2020 будет ещё более удачным😉❤️", "Ребята, с Новым годом вас! Вы максимально крутые люди, а у таких каждый год 💫🤙🏻😉", "Лучшие и любимые😍Happy Rhythm Year〽️💕", "Невероятные и лучшие! 〽️❤😍", "Люблю 🔥", "С Новым годом 🎆", "Вы такая хорошая семья.❤️", "Самые красивые 😍😍😍😍", "С Новым годом, Ира и Дима! ❤️ Пусть все мечты сбываются самым волшебным образом! ✨ Обнимаю!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина предстала в деловом, но в тоже время, в откровенном образе.

Соответствующее фото супруга Монатика опубликовала на странице в Инстаграм.

Ирина сделала селфи в зеркало. Девушка позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело. Образ супруга певца дополнила модной крупной цепью на шее.

Красотка закинула волнистые волосы набок и пристально посмотрела в зеркало. Макияж Ирины - с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что Монатик рассказал, как проводит новогодние праздники с семьей.

По словам звезды, он с родными украшает елку - это традиция, повторяющаяся из года в год. Игрушки используются знаковые. Например, в этом году, побывав в Universal Studio в Лос-Анджелесе.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

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