Украинская певица Соня Хлябич, племянница народной артистки Софии Ротару, удивила откровенным нарядом, в котором встречала новый 2020-й год

Как передает Politeka.net, артистка поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в коротеньком кремово-молочном платье с рюшами, перепоясанном широким черным поясом и сексапильных темных босоножках. Соблазнительный образ дополнили длинные волосы, рассыпавшиеся на плечах, и яркий макияж.

Прощаясь с 2019-м годом, Sonya Kаy (сценический псевдним певицы) поделилась грандиозными планами на будущее, в которые, в частности входит и свадьба.

"Друзі!!! 2019 рік був для мене дуже насичений і неймовірний! 🎄🛍✨ Було багато складностей, нових знайомств та багато цікавих подій! 🕺🏻Дуже сподіваюся, що 2020 рік буде найкращий, бо попереду на мене чекає весілля і багато класних проектів! 😍 Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком! Не забудьте загадати бажання о 00:00 і нехай воно обов‘язково здійсниться! 🥳", - подписала фото Соня.

Комментирующим понравился восхитительный look артистки и они засыпали ее комплиментами и поздравлениями с Новым годом.

"Прелесть😍"

"тебе і всю твою сім'ю теж з новим роком🔥❤️😍😘"

"З Новим роком! Хай все задумане здійсниться!🎉"

Ранее мы сообщали, Соня Хлябич похвасталась стройной фигурой, обтянув прелести в узкие штаны и "тесный" гольфик. Певица поделилась в Инстаграм снимком, сделанном в салоне красоты.

"Ох сегодня насыщенный день был! Все надо было успеть перед Новым Годом и все бегом! 🙈 А как ваши подготовки к Новому Году проходят? 🎄", - написала Соня.

За 13 часов пост Сони собрал более 1500 лайков.

""Все бегом" вот чо ноги такие подкаченные!", "Все успеваем)))", "хорошенькая", - написали пользователи сети.

Также мы рассказывали о женихе Сони. Сначала звезда похвасталась кольцом на пальце, но вот, кто же ее избранник, скрыла. Недавно стали известны подробности.

Спустя некоторое время Соня опубликовала фото в майке хоккеиста, подписав его так: "А вы любите хоккей так, как люблю его я?".

В итоге в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Соня призналась, что ее возлюбленный является хоккеистом и он играет за сборную Украины.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

А еще Politeka писала, что племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару показала, чем занимается дома с мужчиной