Родственница украинской певицы Софии Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay) опубликовала селфи и рассказала о своем проведенном дне

Восходящая звезда Соня Хлябич уже записала несколько хитов, а также представила суд общественности свои видеоработы, пишет Рoliteka.net.

Также артистка успевает делать публикациии в Инстаграм. Так, на новом фото Соня позировала в салоне красоты. Девушка сделала селфи, демонстрируя свой образ.

Так, певица предстала в черных обтягивающих кофте и джинсах. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру племянницы Ротару.

Завершали образ - длинные волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза.

"Ох сегодня насыщенный день был! Все надо было успеть перед Новым Годом и все бегом! 🙈 А как ваши подготовки к Новому Году проходят? 🎄", - написала Соня.

За 13 часов пост Сони собрал более 1500 лайков.

""Все бегом" вот чо ноги такие подкаченные!", "Все успеваем)))", "хорошенькая", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что племянница Ротару наконец рассказала, кто является ее женихом.

Недавно звезда сообщила в своем Инстаграм о предложении "руки и сердца" и похвасталась кольцом, однако лицо жениха скрыла.

Спустя некоторое время Соня опубликовала фото в майке хоккеиста, подписав его так: "А вы любите хоккей так, как люблю его я?".

В итоге в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Соня призналась, что ее возлюбленный является хоккеистом и он играет за сборную Украины.

Напомним, Соня Хлябич показала себя в гольфе с пайетками. На лице у девушки с украшений сделаны узоры. А волосы собраны так, чтобы получились рожки на голове.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Какая красивая", "Классная".

Ранее сообщалось, что племянница Ротару в этот раз надела топ и купальник, а также туфли на большом каблуке. Соня не смотрела в камеру и прираздвинула ноги, но ничего при этом не засветила.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Красотка", "Вау" "Вов".

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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