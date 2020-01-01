Звездная чета приятно удивила публику в первый день нового года

Супруга звезды Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения порадовала публику семейным фото

Традиционный сэлфи-снимок у пышной новогодней елки со всей семьей, пришелся по вкусу многим поклонникам звездной семьи, пишет Рoliteka.net. Соответствующее фото Ксения Кошевая разместила в своем Instagram-аккаунте.

Так на фото знаменитый комик Евгений Кошевой предстал перед публикой в рубахе нараспашку, на фото присутствуют дочери звездного артиста, матери супругов и, разумеется, сама хозяйка дома - Ксения Кошевая.

Вся семья пребывает на фото в прекрасном расположении духа и поздравляет украинцев с наступившим Новым 2020 годом.

Поклонники пишут всяческие приятности в адрес известного семейства, в частности, что отлично, что все они собрались вместе, включительно со старшими членами семьи.

Напомним, ранее Евгений Кошевой примерил образ Санта Клауса.

«Наш Дед Мороз «на стиле». Полным ходом готовимся к новогоднему туру «Вечернего Квартала», - говорилось в подписи в Инстаграм.

На артисте красовался яркий наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ухты», «Круть», «Жека я тебя поначалу не узнал ,богатым будешь», «Дед Мороз совершенно непохож на Женю», - написали они.

Напомним, Кошевой решил в Сториз пожелать всего доброго подписчикам, чтобы те не скучали. На снимках у Евгения Кошевого, впрочем, как и всегда, слегка присутсвуют всякие гримасы.

На кадрах видно лицо знаменитого артиста, правда свои глаза он решил прикрыть очками-эмоджи. Он поджал подбородок, так как фотографировал себя снизу.

Поклонники оценили позитивного Кошевого и отметили, что тот неплохо выглядит.

Ранее сообщалось, что дочь актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поразила нарядом на детском утреннике.

«Тыдыщ. Спасибо!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках дочь Кошевого позирует в роли одного из фиксиков. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение, поскольку кадры опубликованы в Stories.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности: совсем не узнать

Как сообщала Politeka, на семью Кошевого из «Квартал 95» напали, появились жесткие кадры.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» признался, как натерпелся от издевательств, замешаны самые близкие.