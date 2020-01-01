Актриса Ольга Сумская похвасталась смелыми снимками, сделанными в первый день нового года

Как пишет Рoliteka.net, одной из немногих знаменитостей, кто радует фотографиями без мейк-апа, является 53-летняя артистка Ольга Сумская.

Так, в своем Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя без грамма косметики, а также в махровом халате на фоне красивого горного пейзажа. Компанию актрисе составил ее супруг Виталий Борисюк.

В подписи Сумская указала, что отметила Новый год в Карпатах и пожелала всем любви и радости.

«Новогоднее утро в Карпатах! ❤️❤️Люблю эти горы, здесь есть особая энергия🎄! С Новым 2020 годом, друзья! 🤩Любови, радости от жизни, выдержки, мира и достатка каждой семье! 💛💙», - написала Сумская.

Поклонники не прошли мимо и стали восхищаться фотографиями в комментариях.

«Какая там красота», «С Новым годом», - пишут они.

Ранее мы сообщали, Сумская показала в соцсети фото 22-летней давности. Пользователи сравнили ее нынешнюю с "той Ольгой" и насторожились, заподозрив актрису в чрезмерной пластике.

Также известная актриса Ольга Сумская рассказала о поставленном ей тяжелом диагнозе.

О проблемах со здоровьем известной артистки стало известно из эфира «Звездный путь» — она ​​откровенно рассказала о своей беременности и о том, как оказалась почти при смерти. Переполох произошел через вторую беременность Ольги Сумской — тогда актриса едва не погибла:

«Была такая легкая беременность и такие тяжелые роды. Я должна была где-то месяц носить, и вдруг у меня давление двести двадцать на сто двадцать, чувствую, что у меня стучит сердце », — рассказала артистка.

Напомним, Сумская призналась, зачем посещала Москву: «сплошные слезы»

Как сообщала Politeka, Сумская показала младшую дочь: «На папу похожа»

Также Politeka писала, что Сумская покорила трогательной историей знакомства с мужчиной.