Актриса Ольга Сумская похвасталась смелыми снимками, сделанными в первый день нового года
Как пишет Рoliteka.net, одной из немногих знаменитостей, кто радует фотографиями без мейк-апа, является 53-летняя артистка Ольга Сумская.
Так, в своем Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя без грамма косметики, а также в махровом халате на фоне красивого горного пейзажа. Компанию актрисе составил ее супруг Виталий Борисюк.
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В подписи Сумская указала, что отметила Новый год в Карпатах и пожелала всем любви и радости.
«Новогоднее утро в Карпатах! ❤️❤️Люблю эти горы, здесь есть особая энергия🎄! С Новым 2020 годом, друзья! 🤩Любови, радости от жизни, выдержки, мира и достатка каждой семье! 💛💙», - написала Сумская.
Поклонники не прошли мимо и стали восхищаться фотографиями в комментариях.
«Какая там красота», «С Новым годом», - пишут они.
Ранее мы сообщали, Сумская показала в соцсети фото 22-летней давности. Пользователи сравнили ее нынешнюю с "той Ольгой" и насторожились, заподозрив актрису в чрезмерной пластике.
Также известная актриса Ольга Сумская рассказала о поставленном ей тяжелом диагнозе.
О проблемах со здоровьем известной артистки стало известно из эфира «Звездный путь» — она откровенно рассказала о своей беременности и о том, как оказалась почти при смерти. Переполох произошел через вторую беременность Ольги Сумской — тогда актриса едва не погибла:
«Была такая легкая беременность и такие тяжелые роды. Я должна была где-то месяц носить, и вдруг у меня давление двести двадцать на сто двадцать, чувствую, что у меня стучит сердце », — рассказала артистка.
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