Комедийная актриса из студии "Квартал 95" Елена Кравец 1 января празднует день рождения

Мы решили вспомнить самые эротические образы звезды в течение последних лет, которые смущают и не дают покоя украинцам.

В детстве Кравец мечтала стать актрисой, но все же поступила в криворожский филиал Киевского института народного хозяйства, где получила специальность финансиста-экономиста.

Во время учебы, она начала играть в команде КВН - сначала за другой вуз, поскольку в их институте не было своей команды. А когда к ним поступил Владимир Зеленский, она перешла в его команду.

В 1998 году Кравец стала частью команды "Квартал 95", заняв должность административного директора коллектива, а также выступала на сцене как актриса.

Ранее звезда Студии «Квартал» 95 Елена Кравец показалась в красном, вероятно, платье с V-образным декольте.

Так на новом кадре – промо праздничных подарков в целом и рекламируя известный ювелирный бренд в частности, сама Кравец сияла не менее ярко, чем драгоценности.

Волосы артистке подобрали, она позировала в обтягивающем наряде, улыбаясь и держа в руках маленькую коробочку с ювелирным изделием. Многие из поклонников артистки отмечают, что она прекрасно выглядит, даже немного «помолодела».

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.