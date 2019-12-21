Известная украинская артистка Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", а также Елена Кравец с "Квартала 95", показали совместное фото с выступления
На фото Елена в классическом костюме подняла ногу Екатерины, которая была в платье с большим декольте. На некоторых снимках можно даже увидеть нижнее белье Кухар. Фото получились интересные и зажигательные. Об этом пишет Politeka.
"Женщины правят миром... Правда же?)", -написала Кухар под снимками.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Абсолютно", "Очень весело и красиво", "Екатерина, вы невероятная", Катенька, какая вы разносторонняя".
Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" впервые показала свою красавицу-дочь.
Украинская прима-балерина, член жюри шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, появилась на обложке известного журнала.
Девушка разместила снимок, на котором позирует в желтом платье. От взгляда не ушло глубокое декольте балерины и изящное длинное украшение. Идеальная укладка и неброский макияж дополняют образ Кухар.
На руках Екатерина держит красивую девочку в красном платье. Ребенком оказалась дочь балерины и ее супруга Александра Стоянова. В посте женщина рассказывает, как девочка усердно готовилась к фотосессии.
Также Politeka сообщала, что Кравец из «Квартал 95» едко отомстила Кухар прямо на сцене.
Елена Кравец из проекта «Квартал 95» едко отомстила приме-балерине Екатерине Кухар прямо на сцене.
Так, Кухар принимала участие в одном из номеров, которую Кравец якобы пригласила к станку, чтобы продемонстрировать свою хореографию и растяжку. При этом Кравец не забыла припомнить ей все, что слышала во время танцевального шоу «Танцы со звездами».
«Ваш танец, Катя, напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль. Так вот, даже курица была интереснее, там хотя бы корочка менялась»,- отметила она.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала идеальные формы в тесном наряде
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала идеальное тело
Также Politeka сообщала, что Кухар из «Танців з зірками» призналась, как расслабляется с мужем