Известная украинская артистка Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", а также Елена Кравец с "Квартала 95", показали совместное фото с выступления

На фото Елена в классическом костюме подняла ногу Екатерины, которая была в платье с большим декольте. На некоторых снимках можно даже увидеть нижнее белье Кухар. Фото получились интересные и зажигательные. Об этом пишет Politeka.

"Женщины правят миром... Правда же?)", -написала Кухар под снимками.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Абсолютно", "Очень весело и красиво", "Екатерина, вы невероятная", Катенька, какая вы разносторонняя".

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" впервые показала свою красавицу-дочь.

Украинская прима-балерина, член жюри шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, появилась на обложке известного журнала.

Девушка разместила снимок, на котором позирует в желтом платье. От взгляда не ушло глубокое декольте балерины и изящное длинное украшение. Идеальная укладка и неброский макияж дополняют образ Кухар.

На руках Екатерина держит красивую девочку в красном платье. Ребенком оказалась дочь балерины и ее супруга Александра Стоянова. В посте женщина рассказывает, как девочка усердно готовилась к фотосессии.

Также Politeka сообщала, что Кравец из «Квартал 95» едко отомстила Кухар прямо на сцене.

Елена Кравец из проекта «Квартал 95» едко отомстила приме-балерине Екатерине Кухар прямо на сцене.

Так, Кухар принимала участие в одном из номеров, которую Кравец якобы пригласила к станку, чтобы продемонстрировать свою хореографию и растяжку. При этом Кравец не забыла припомнить ей все, что слышала во время танцевального шоу «Танцы со звездами».

«Ваш танец, Катя, напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль. Так вот, даже курица была интереснее, там хотя бы корочка менялась»,- отметила она.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала идеальные формы в тесном наряде

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