Бывшая солистка группы «Серебро», Ольга Серябкина (MOLLY), похвасталась стройным телом в своем Инстаграм

На снимке артистка предстала в коротком топе и серой куртке, пишет Рoliteka.net. Оля продемонстрировала идеальные изгибы. Артистка закинула руку на голову и приоткрыла губы. Завершал горячий образ томный взгляд.

В своем посте Серябкина рассказала, что создала эмодзи-стикеры, которые, по ее мнению, будут актуальными.

За день пост собрал более 55 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень се**уальная ! Возбуждает!", "Ужееее🔥", "Кайф🤪", "Ееееее)", "Ура Люблю💋❤️❤️💜💜💜💜💜💜💜💜", "Спелая клубника🔥🔥😍😍😍", "Олечка , ты просто шикарная", "ЖЕНЩИНА стареет, если при покупке нижнего белья она уже не представляет на себе восхищённые глаза любимого мужчины", "Тут зашла! Что будет дальше?", "Мути со мной малыш !!😍😍", "Вау", - написали пользователи сети.

Стоит отметитть, что сейчас на Серябкину подписаны 3,5 миллиона человек.

Напомним, на недавних фото Серябкина красуется в вся в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки.

На фото певица позирует в кружевном бра, видна ее упругая, и судя по увиденному - натуральная грудь и частично - подтянутый живот.

Артистка на одном из фото смеется и морщит при этом нос.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина продемонстрировала стройные ножки в частности и аппетитные формы в целом в соблазнительном мини.

Так, на новых опубликованных фото звезда красуется в блестящем наряде - мини-платьице на тоненьких брительках. Звезда сцены широко улыбается, сидя на диванчике и забросив ногу за ногу.

При всем при этом, частично видна ее пышная грудь и подкачанные ножки. Некоторым поклонникам даже показалось, что на фото Серябкина засветила нижнее белье.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина презентовала новую видео-работу на свою сольную песню и показалась в сети в белом купальнике.

На кадрах, певица Molly красуется в черном костюме с глубоким декольте, присутствуют пышная укадка, обувь на каблуке - образ получился стилистическим и даже несколько дерзким.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.