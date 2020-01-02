Известная российская певица Наташа Королева с алкогольным напитком в руке спела песню про деда Мороза

Наташа Королева при всем при этом, выглядела неряшливо: на ее лице не было макияжа, а наряд состоял из новогодней красной пижамы, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Звезда российской эстрады поздравила своих поклонников в сети, выложив видео с песней про деда Мороза. При этом она держала в руке бокал игристого вина, и заигрывала с друзьями. Толпа вокруг нее танцевала и радовалась приходу нового года. Королева же без смущения позировала на камеру и показывала свое припухшее лицо без косметики. Ее внешний вид не вызывал ни у кого вопросов, ведь шоу Королева устроила 1 января.

Многие из подписчиков не придали значению ее "незвездному" образу, а начали поздравлять ее с Новым годом:

«С Новым годом!!! Пусть все плохое останется в году уходящем и исчезнет из воспоминаний, а наступающий год пусть принесет только то, что будет вызывать улыбку на вашем лице!», «Наташа, ты Супер 🔥», «О зажигаете !!! С Новым годом !!!🙏👍», «Как же у вас там хорошо))) С Новым Годом», «Наташенька, какие же вы все классные!!!!😍😍😍😍😍 а Архип просто звезда, такой красавец, такой голос, просто бомба🔥 💥 🔥🔥🔥🔥🔥💫💫💫💫Такие все настоящие, обожаю!!!😘😘😘😘😘😘💃💃💃💃», «С Новым годом, Наташа! 🎄 Даёшь полную версию, будем веселиться вместе! 🥂 🕺😂», «Всё обалдеть. только дочка, 8 лет ,говорит, что же она не накрашена, Наташа.», – написали в сети.

Отметим, что мужа Королевой, Тарзана, не было на видео.

Напомним, что ранее звезда российской эстрады рассказала в видео, что готовится к Новому году - она прихорашивается якобы перед зеркалом, постоянно то приспуская, то снова приподнимая на себе непонятную вещь, простынь или какую-то ткань.

Многие из подписчиков отметили яркий, даже несколько вызывающий макияж Наташи, ее оригинальную прическу и позитивное настроение:

"Скоро придет Новый год, всем подарки принесет, а может - и не принесет... мечтать не вредно ...В любом случае, всех с Наступающим!", - подписала Наташа Королева опубликованное видео. Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности

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