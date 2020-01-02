Анджелина Джоли организовала для старших детей поездку на родину удочеренной девочки

14-летняя Захара – уроженка Эфиопии. Еще в 6-месячном возрасте девочку во время благотворительной миссии удочерила Джоли. Сначала сообщалось, что биологическая мать отказалась от ребенка сразу после рождения, а вскоре умерла от СПИДа. Однако в 2007 году журналисты узнали, что родная мать Захары, Ментеваб Лебизо, взбунтовалась против удочерения Захары. Оказалось, что она жива и искала ее. Женщина сообщила, что ребенок был рожден после надругательства над ней. Вследствие чего, ребенок был незапланированным. Ментеваб отдала дочь в приют, потому что не имела средств на ее содержание.

В 2015 году Захара выразила желание встретиться со своей биологической матерью, но тогда их встреча так и не состоялась. Через года Анджелина и Брэд подали на развод, и поездка в Эфиопию была отложена на неизвестное время.

И вот, накануне празднования Нового 2020 года, Джоли прилетела в Эфиопию вместе с Захарой и 13-летним Джоном (который ранее известен был как дочь Джоли Шайло).

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт уже разошлись после долгих лет совместной жизни, однако продолжают ходить слухи о начале их романа. Известно, что актеры влюбились друг в друга на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Телохранитель актрисы Марк Бехар рассказал, что оба начали флиртовать, как школьники. Охранник был удивлен, что оба позже создали семью.

Недавно в сети всплыла информация, что Анджелина Джоли "в открытую" соблазняла Брэда Питта.

По словам источника одного из зарубежных изданий, актриса для заполучения артиста тайно сняла нижнее белье во время любовной сцены. Таким образом, артистка была полностью обнаженной в постели

Стоит отметить, что на момент съемок актер был женат на артистке Дженнифер Энистон. Пара распалась после того, как Джен узнала об измене Брэда.

Джоли же отрицает слухи о том, что пыталась отбить Питта.

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