Всемирно известный актер Леонардо ДиКаприо опозорился заплывшей фигурой на пляже

На днях новые фото звезды «Титаника» и «Острова проклятых» нещадно раскритиковали в сети. Так, поклонницы отметили, что Лео, который позирует на снимках папарацци в одних лишь плавках, видимо, совсем забросил спорт и выглядит неухоженным, сообщает Politeka.net.

В соцсетях на фанстраницах актера были опубликованы фото с отдыха ДиКаприо, где он не позировал и не втягивал живот. На них можно заметить лишний вес голливудского секс-символа.

В комментариях под фото можно найти много критики его настоящего внешнего вида:

«Лео нужно заняться фитнесом», «Лео не идет старость», «Какая отвратительная фигура...», «Он выглядит забавно», – пишут в сети.

Напомним, что в СМИ разлетается новость о том, что молодая девушка Леонардо ДиКаприо Камила Морроне – беременна. Об этом сообщили ряд американских СМИ.

Также, поговаривают, что голливудский сердцеед 43-летний Леонардо ДиКаприо готовится после восьмимесячного романа готовится к помолвке с 21-летней моделью Камиллой Мороне.

А причиной такого решения, возможно, может стать беременность модели. Так, фанаты заподозрили, что Камилла находится в положении после одной из ее последних публикаций в соцсетях. Поводом наряд девушки и подозрительный ракурс - слишком свободного кроя было платье.

Сама модель эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Как известно, взяв в жены Камиллу, Леонардо в определенной степени породнится с Аль Капоне, ведь тот уже несколько лет встречается с мамой Камиллы, Лусилой.

Ранее актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На снимке он и его коллега по съемочной площадке Брэд Питт появились в новых ретро-образах.

Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.

Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где ДиКаприо и Питта просто не узнать.

Также Politeka писала, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт кардинально изменились для нового фильма, появились фото.