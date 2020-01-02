Всемирно известный актер Леонардо ДиКаприо опозорился заплывшей фигурой на пляже
На днях новые фото звезды «Титаника» и «Острова проклятых» нещадно раскритиковали в сети. Так, поклонницы отметили, что Лео, который позирует на снимках папарацци в одних лишь плавках, видимо, совсем забросил спорт и выглядит неухоженным, сообщает Politeka.net.
В соцсетях на фанстраницах актера были опубликованы фото с отдыха ДиКаприо, где он не позировал и не втягивал живот. На них можно заметить лишний вес голливудского секс-символа.
В комментариях под фото можно найти много критики его настоящего внешнего вида:
«Лео нужно заняться фитнесом», «Лео не идет старость», «Какая отвратительная фигура...», «Он выглядит забавно», – пишут в сети.
Напомним, что в СМИ разлетается новость о том, что молодая девушка Леонардо ДиКаприо Камила Морроне – беременна. Об этом сообщили ряд американских СМИ.
Также, поговаривают, что голливудский сердцеед 43-летний Леонардо ДиКаприо готовится после восьмимесячного романа готовится к помолвке с 21-летней моделью Камиллой Мороне.
А причиной такого решения, возможно, может стать беременность модели. Так, фанаты заподозрили, что Камилла находится в положении после одной из ее последних публикаций в соцсетях. Поводом наряд девушки и подозрительный ракурс - слишком свободного кроя было платье.
Сама модель эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.
Как известно, взяв в жены Камиллу, Леонардо в определенной степени породнится с Аль Капоне, ведь тот уже несколько лет встречается с мамой Камиллы, Лусилой.
Ранее актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На снимке он и его коллега по съемочной площадке Брэд Питт появились в новых ретро-образах.
Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.
Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где ДиКаприо и Питта просто не узнать.
Также Politeka писала, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт кардинально изменились для нового фильма, появились фото.