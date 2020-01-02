Дочь Игоря Крутого Виктория Крутая прихвастнула изящными изгибами в откровенном наряде
Знаменитость показалась в ярком мини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.
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Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.
Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.
Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".
Напомним также, ранее Игорь Крутой намекнул на "химию" между певцами Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.
Об этом идет речь в его комментари+и к снимку, выставленному российским исполнителем в Instagram.
На фото - совместное селфи Лазарева и Лорак. При этом певица нежно прижимается к коллеге.
Снимок вызвал немалый ажиотаж среди подписчиков, которые в очередной раз напомнили, что артисты проводят много времени в компании друг друга.
«Вы прямо таки милашки. Пара», «Невероятно смотритесь», «Прекрасные-классные», «Блин.... И чего вы не вместе!?)))», «Может это Лорак мама ваших малышей?», «Шикарные», «Как же я ждала вашу совместную фотографию», " Смотритесь вместе чудесно!" - пишут в комментариях.
Среди тех, кто прокомментировал снимок, был и Игорь Крутой. «Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - подчеркнул он.
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