Дочь Игоря Крутого Виктория Крутая прихвастнула изящными изгибами в откровенном наряде

Знаменитость показалась в ярком мини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.

Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.

Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.

Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".

Напомним также, ранее Игорь Крутой намекнул на "химию" между певцами Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.

Об этом идет речь в его комментари+и к снимку, выставленному российским исполнителем в Instagram.

На фото - совместное селфи Лазарева и Лорак. При этом певица нежно прижимается к коллеге.

Снимок вызвал немалый ажиотаж среди подписчиков, которые в очередной раз напомнили, что артисты проводят много времени в компании друг друга.

«Вы прямо таки милашки. Пара», «Невероятно смотритесь», «Прекрасные-классные», «Блин.... И чего вы не вместе!?)))», «Может это Лорак мама ваших малышей?», «Шикарные», «Как же я ждала вашу совместную фотографию», " Смотритесь вместе чудесно!" - пишут в комментариях.

Среди тех, кто прокомментировал снимок, был и Игорь Крутой. «Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - подчеркнул он.

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