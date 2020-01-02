Меган Маркл и принц Гарри ошеломили подарком своему семимесячному сыну Арчи на новогодние праздники

Как сообщает Politeka, об этом рассказали британские СМИ со ссылкой на свои источники.

Так, на празднование Нового года королевская чета улетела в Канаду, где сняли роскошный особняк на берегу океана. Как оказалось, дом принадлежит российскому олигарху, имя которого не распространяется.

Меган и Гарри наняли специального аниматора в костюме Санта-Клауса, который подарил малышу детские книги и пару конструкторов. Однако на этом не закончилось. Родители решили осуществить «мечту» всех детей и подарили Арчи бассейн, наполненный пластиковыми мячами.

При этом сам Арчи уже делает свои первые успехи: он может самостоятельно сидеть и пытается ползти.

«Ему очень нравится веселиться и общаться с людьми. Многие дети стесняются новых людей, но только не Арчи: он готов пойти на руки к любому, кто обратится к нему», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее. герцоги Сассекские опубликовали новое трогательное видео . Известно, что сейчас принц Гарри и его супруга Меган Маркл с сыном находятся в Канаде.

На кадрах представлены яркие моменты жизни королевской четы. Стоит отметить, что начинается видео с фото, где принц Гарри, на фоне голубой воды и холмов, держит сына в смешной шапочке: "Боже, какой милый!".

Счастливый отец радуется и заглядывает в глаза любимому чаду. Скорее всего, фото было сделано на канадском острове Ванкувер.

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