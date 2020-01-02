Популярная украинская исполнительница Ани Лорак устроила «взрослые» танцы в латексном наряде
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.
«Мы нарушаем» в Новогоднюю ночь на Первом.С наступившим всех», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на самом видео Лорак исполняет горячий танец в латексном наряде, поверх которого она одела шубу. Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей сети.
«Вау, даже MARUV позавидует», «идеально», «супер», «ого, вот это горячо», «Каролина, красоточка», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, Ани Лорак поклонники уличили в пластической операции на груди. В соцсети артистка разместила ролик, на котором вместе с дочерью пожелала подписчикам всего лучшего в 2020 году.
Поклонники остались довольны поздравлением, при этом не только из-за сказанных теплых слов. Большое число комментаторов обратили внимание на позитивные изменения во внешности звезды. Дело в том, что вечернее платье, которое Лорак выбрала для записи видео, плохо открыло на всеобщее обозрение пышные прелести певицы. Фанаты отметили, что раньше такого бюста у любимицы не замечали.
Более того, новые изменения увидели поклонники и на лице звезды.
«Ахххххх эти сиськи», «Ещё немного и взорвется кое-что. Там давление 50 атмосфер давит на платье. Молодцы портные», «Старят её такие сиськи как у коровы», «ты что с лицом сделала?», «Рот перекошен, превращается в Гурченко, это ж надо так обколоться что не узнаваемая», «Лорак да ты уже улыбаться не можешь.. вот и все! лицо опухло. это дно», «Господи, что за платье вульгарное тем более перед ребенком», «Сиськи классные», «Какие тити», – отметили в сети.
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