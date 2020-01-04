Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, до свадьбы вела страницы в соцсетях, но после после замужества была вынуждена это прекратить
Тем не менее в интернете можно встретить посты звезды. В частности, бывшая артистка писала, что хочет избавиться от плохих привычек и сделать что-то полезное: перестать грызть ногти, ругаться, пробежать марафон и освежить свой французский. Такой план за несколько месяцев до знакомства с Гарри себе поставила Меган, пишет Mirror.
Однако в итоге она призналась, что марафон так и не пробежала, а ругательства вырываются после трудного дня или пары бокалов спиртного.
Освежить французский, который уже бывшая актриса изучала в школе, не получилось также, ведь язык никак не укладывался в ее голове.
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Также Маркл рассказала, что грызет ногти во время стресса.
«Это не подобающая для леди привычка, черт бы ее побрал», - закончила пост будущая герцогиня.
После свадьбы Меган решила несильно зацикливаться на указанных задачах и воспринимать жизнь игриво.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ошеломили подарком своему семимесячному сыну Арчи на новогодние праздники.
Так, на празднование Нового года королевская чета улетела в Канаду, где сняла роскошный особняк на берегу океана. Как оказалось, дом принадлежит российскому олигарху, имя которого не распространяется.
Меган и Гарри наняли специального аниматора в костюме Санта-Клауса, который подарил малышу детские книги и пару конструкторов. Однако на этом не закончилось. Родители решили осуществить «мечту» всех детей и подарили Арчи бассейн, наполненный пластиковыми мячами.
Ранее мы писали, что герцоги Сассекские опубликовали новое трогательное видео.
На кадрах представлены яркие моменты жизни королевской четы. Стоит отметить, что начинается видео с фото, где принц Гарри, на фоне голубой воды и холмов, держит сына в смешной шапочке: "Боже, какой милый!".
Ранее сообщалось, что в один из дней отдыха Меган и Гарии захотели вдвоем поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, однако владелец заведения Пьер Коффель
отклонил их просьбу.
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