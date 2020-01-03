"У меня слишком большие цели на этот год..."

37-летняя украинская певица Анна Седокова порадовала поклонников пикантным снимком и рассказала о своих планах на 2020-й год

Как передает Politeka.net, красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором обтянула пышные прелести в "тесную" одежду. На Ане черного цвета гольф, пиджак, узкие штаны, сапожки с блестками и стильная косынка, которую она использовала вместо пояса. Певица сидит на заднем сидении машины и целеустремленно смотрит впред. Одну ногу она подняла на сидение. Ее дерзкий взгляд, броский макияж и блестящая укладка дополнили роскошный образ.

Аня призналась, что ей некогда отдыхать - много работы и планов на этот год. В частности, она намерена в ближайшее время дать сольные концерты в трех крупных городах, открыть новый офис ее марки одежды, а также вернуться на телевидение - девушка станет ведущей передачи для взрослых - про се*с.

"Я не еду отдыхать и невероятно кайфую от того, что работаю с первого дня января. У меня слишком большие цели на этот год...

В марте мы планируем мой первый большой сольный концерт в Москве, Питере и Киеве ❤️

Пора достать свой диплом ведущей с полки и вернуться на телевидение. Я скучаю по этой части своей жизни и уже выбрала канал, на котором хочу работать!

В январе я начинаю съёмки своего интернет шоу об отношениях, се*се и... И се*се 😂 Ведь все о нем, родненьком.

Чуть не забыла) Планирую, наконец-то, заполучить ноги мечты, потерять кг 5 и получить ещё одно образование. Социология. И 1С бухгалтерию. И психологию. И продолжать испанский", - написала она в соцсети.

Комментирующие засыпали артистку комплиментами:

"Я влюбился в такую милую девушку."

"Не женщина, а просто мечта))"

"Красотка, вперед и только вперед,все у тебя получится, ведь ты такая классная, любуюсь тобой 🌲"

"Шикарная😘🔥 Анюта, ты просто потрясающая, спасибо, что ты есть..!) 🙏"

Ранее мы сообщали, Седокова удивила сеть, когда выложила снимки без фотошопа. Она предстала в новом имидже на кадрах в "сториз". На ней черный обтягивающий комбинезон, берет такого же цвета и кожаные сапоги на среднем каблуке. Свой "лук" артистка дополнила пушистой белой шубой.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом