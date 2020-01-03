Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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На странице в Инстаграм Даша показала довольно забавные кадры.
Так, Даша позировала в необычном наряде - черном теплом спортивном костюме вместе с близким человеком. При этом звезда появилась на курорте в естественном виде - без укладок и макияжа.
Также в разделе Стори появился кадр в дерзком стиле, который приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с коллегами с яркой улыбкой на лице.
При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а сам наряд, впрочем как и Даша, выглядит весьма соблазнительно.
Ранее Даша представила свое позитивное селфи, позируя с легким макияжем на лице и улыбкой. На следующих фото артистка представила своих любимых питомцев – песика Чичико и девочку Луну той же породы.
«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды», – пишет Даша под новым постом в Инстаграм.
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