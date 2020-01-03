Ребенок украинского рэпера Потапа путешествует по Америке вместе с матерью и дядей

Сын Потапа Андрей на новогодние каникулы улетел с мамой Ириной Горовой и сестрой Натальей Горовой в США, Сиэтл. Перед отъездом он наведался к папе на работу и успел записать с ним импровизированный музыкальный дуэт. Оказалось, что мальчик отправился в Сиэтл, где живет его дядя Вадим - брат мамы - с семьей.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницы в соцсети Инстаграм сына Потапа, Андрея Потапенко и его бывшей жены, Ирины Горовой.

Так, экс-жена Потапа сообщила, что Новый Год встретила в семейном кругу. Ирина описала неповторимую атмоферу, которая царила на праздник в их семье.

"Сиэтл, детки, братик с семьей, мандаринки, фильмы, воспоминания, обнимашки, милости в любви – счастье. 2020 знаю будет знаковым! Всех с Новым годом! Любите, открывайте новое, вдыхайте жизнь полной грудью, не бойтесь мечтать, смотрите на свою звезду и тогда обязательно к ней придете", - написала она в посте под панорамным видом на ночной Сиэтл.

В разделе Stories Ирина опубликовала несколько кадров со своей прогулки по городу 3 января.

На страничке ж «Потапчика» Андрюши появился кинематографичный снимок с дядей.

«Я и мой дядя Вадик ❤️ Так счастлив быть в Америке!», – отметил он.

Первый комментарий оставил сам Алексей Потапенко, где попросил передать привет брату бывшей жены: «Передай привет своему дяде, люблю его сильно…».

В остальных комментариях поклонники семьи Потапенко отметили, что Андрей красавчик.

«Красавчик 😘😘», «Ойй красивый😍», «Класс, супер!С Новым годом!🎄❄️», «Круто, наверное в Америке😍», «Мужики, вы крутые», – написали в сети.

Отметим, что он поехал в Америку в таком же худи, как и у его отца – канареечного цвета с капюшоном.

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