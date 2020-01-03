17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева закрутила роман с российским футболистом, который на 12 лет старше ее

Слухи об их отношениях появились еще в конце прошлого года. Внучку первого президента России неоднократно замечали в компании 29-летнего футболиста Федора Смолова. Однако, пара какое-то время игнорировала слухи и никак их не комментировала.

Однако, судя по всему, влюбленные больше не видят смысла скрывать свои отношения. 3 января Смолов впервые опубликовал в своем Инстаграм совместное фото с Юмашевой. На нем они отдыхают на курорте в компании друзей. На снимке внучка Ельцина предстала в открытом купальнике. Она крепко прижимается к Смолову, который радостно смеется.

Еще один совместный снимок с девушкой футболист опубликовал в разделе Сториз.

Стоит отметить, что новость о романе внучки Ельцина в сети восприняли неоднозначно, ведь девушке всего 17 лет, а ее парень намного старше.

«А девчонка то как крепко держит Федьку», «Это перебор», «Ого внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница 17 лет», - пишут люди в комментариях к снимку.

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