Украинский певец Виктор Павлик узаконит свои отношения с Екатериной Ряпяховой, а девушка, видимо, не нарадуется своему счастью…
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.
Так на новых опубликованных кадрах со сториз, Екатерина раздетая, вероятно, в полотенце, измазывает свое тело какой-то непонятной белой воздушной «субстанцией»:
«Такой себе лосьен для тела)))», - подписала кадры Екатерина. Вероятно, девушка приобрела какое-то уходовое средство, но разочаровалась в его качестве.
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Ранее, в эфире телепередачи «Светская жизнь» Виктор Павлик заявил?
"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу".
Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.
"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра".
Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.
"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.
Ранее Екатерина на новом своем опубликованном фото решила сделать сэлфи с подругами. В кадре Екатерина стоит по центру – между двумя другими девушками крепкого телосложения. Молодые дамы, скорее всего, находились в уборной одного из городских увеселительных заведений.
На фото девушки практически обнялись – сбились в кучку, все улыбаются, похоже, настроение у молодежи – «на максимуме». Екатерина выбрала для выхода с подругами джемпер или свитер в полоску, юбку ровного кроя, ее волосы распущены, в руках девушка держит телефон.
Незамысловатое фото, безусловно, «кадром вечера» в соцсетях не стало, банальный кадр с трудом оценили даже подписчики девушки – под фото всего пара комментариев и подпись Екатерины к снимку:
«Подружки».
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