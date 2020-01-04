Российский певец Николай Басков побеспокоил артистку Ани Лорак и ее нового бойфренда Егора Глеба в самолете

Как передает Politeka.net, видео появилось в Инстаграм Лорак (чтобы посмотреть ролик, скролльте вниз). Звезды, видимо, летели вместе на одно из выступлений. Басков, прогуливаясь по лайнеру, неожиданно нагрянул к Лорак с вопросом "А тут кто у нас?". Артистка готовилась спать и уже было надела специальные очки для сна, как ее потревожил Николай. Последний бесцеремонно заглянул к ней под одеяло.

Пикантной изюминкой курьезной ситуации стало то, что напротив Лорак пытался уснуть ее парень саундпродюсер Его Глеб. Тот натянул на голову капюшон, а на лицо кепку, давая понять, что его лучше не трогать, но для Баскова это не стало помехой.

Николай моментально переключился с певицы на ее друга со словами: "Ну это неизвестный человек... Он всегда скрывается, потому что всегда меняется".

Примечательно, что Глеб практически на всех совместных фото с Лорак прикрывается кепкой, как будто стесняется чего-то.

Ранее мы сообщали, Лорак похвасталась отдыхом в Турции. Звезда поделилась несколькими снимками в Инстаграм. Удивительно, что она предстала в неожиданном для себя образе - обычной уличной одежде. Она позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке.

Хотя, как правило, артистка выставляет в соцсети снимки по-горячее и гораздо откровеннее. Она любит вечерние блестящие наряды, подчеркивающие ее пышные формы.

«Привет золушка», «Красоточка)», «О , вы до сих пор в Турции», «И тебе прекрасного настроения», «Прекрасного дня тебя 👍супер певица💖», «Каролина ,вы безупречная 😻», «Красотка !Взаимно 😘 море улыбок вам сегодня и радости❤️❤️❤️», - прокомментировали фото ее поклонники.

Также мы писали, Лорак засветилась в прозрачном платье перед детьми. Она фотографировалась с маленькими фанатками в чересчур уж откровенном наряде, сквозь который проглядывали ее пышные прелести.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности