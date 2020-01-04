Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит новогодние дни во время отдыха.

Так, Леся представила серию аппетитных кадров - звезда устроила целую фотосессию во время трапезы. Так, знаменитая ведущая снялась во время того, как поедала лакомства, счастливо позируя перед камерами. Звезда одета в одну лиш кофту свободного кроя белоснежного оттенка.

«А как вы доедаете остатки новогодней роскоши 😁 Найди себя на фото 1,2,3,4😍 #леся #жрица», – шутливо подписала новый пост Леся.

Как и ожидалось, поклонники не были равнодушны к увиденному:

«Все варианты 😅😂», «Готуємо стільки їжі,щоб першого вже все до вечора доїсти,і запити курячим бульйоном😆😆», «второй вариант😂», «Точно 2❤️😂», «Я просто та собачка 😂😂😂», «1 жрачки много, а не лезет 😂», «Леся любит Жрать и Жрать любит Лесю, но Диета не хочет, чтобы они были вместе..», «Та ещё жрица🤣, потом думаю сколько времени нужно чтоб последствия убрать🤐», «Леся фатит жрать)) 😷😷😷».

До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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