Разом із @olegg.vynnyk презентували спільний проект - Національну музичну церемонію нагородження «Українська пісня року»!🎼 ⠀ Грандіозна подія відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна».🇺🇦 ⠀ Любіть українське! Цінуйте українське! Підтримуйте українське! Українці, єднаймося!💙💛 ⠀ #поплавський #олегвинник #українськапісняроку #ukraine #poplavskiy