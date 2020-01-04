37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, объявила о презентации клипа на песню "Новый Рим"

Как передает Politeka.net, красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она предстала за трибуной в невероятно роскошном образе. Звезда будто готовится дать брифинг: на трибуне расставлены микрофоны, а сзади нее стоят два красавчика-телохранителя в ковбойских нарядах.

На Лободе кожаный топ черного цвета и расстегнутая блуза бронзово-золотистого оттенка, что аж виден ее плоский животик. На шее массивное украшение с синей птицей.

"Премьера!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сегодня @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - подписала кадры Светлана.

Комментирующие тут же принялись обсуждать внешний вид артистки и ее объявление. За час пост собрал почти 20 000 лайков.

"И сзади 2 ковбоя 😎🤟🏻"

"Кто сзади - Чак Норрис?"

"Трек огонь! Очень жду клип😊"

"Зачем спать? 😂❤️ Фото просто вау❤️"

"Сзади Макгрегор стоит что-ли?"

"Л- лучшая😍😙"

"Лобода ты супер женщина 👏"

Ранее мы сообщали, Лобода эпатировала публику, поделившись видео с дикими танцами в метро. Наряд артистки блестел, как солнце: на ней были высокие сапоги и короткая юбка золотистого цвета, а также черный блестящий топ. На кадрах она выплясывает в пустом вагоне. Оказалось, что это "кусочки" со съемок клипа на песню "Новый Рим".

«Новый Рим на @1tv 😬🤘 В Новогоднюю Ночь мы сделали премьеру !!! Я так люблю танцевать под эту песню 🤪 Хореографы постановщики, ну и..... Скоро клип 🎄🤩 Ты ждёшь? Как тебе наши танцы ?🤪🤩🤟», – написала Лобода в Инстаграм.

Также мы рассказывали, Светлана удивила видом без макияжа. Она предстала в разноцветном пальто с собранными в пучок волосами, спрятав глаза за солнцезащитными очками. При этом звезда помахала перед камерой бутылочкой с водой.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.